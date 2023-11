Mega-Sena acumula e duas apostas de Cachoeiro acertam a quadra

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2653 da Mega-Sena, sorteadas nesta terça-feira (07). Com isso, o prêmio acumulado vai a R$ 10 milhões no próximo sorteio que será realizado na próxima quinta-feira (09).

Entretanto, a sorte segue no Espírito Santo: 36 apostas acertaram quatro números e faturaram a quadra. Desse total, quatro apostas são do Sul do Estado: duas de Cachoeiro de Itapemirim, uma de Castelo, uma de Guaçuí e uma de Marataízes. Cada um desses apostadores vai receber o valor de R$ R$1.435,03.

A saber, os números sorteados foram 14 – 32 – 41 – 43 – 48 – 60.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, 31 apostas chegaram bem perto e acertaram cinco dezenas. E cada uma delas vai receber R$ 63.674,08.

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5. Será que a sorte vai continuar no Espírito Santo?

Como jogar na Mega-Sena?

Na Mega-Sena é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Sendo assim, para apostar o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Em resumo, a aposta simples, com seis números, custa R$ 5 e a mais cara, com 20 números, custa R$ 198 mil.