Mega-Sena acumulada: veja loterias da sorte para apostar no ES

O sorteio da Mega-Sena acumulada será realizado neste sábado (25). De acordo com a Caixa Econômica Federal, a estimativa de prêmio do concurso Nº 2660 é de R$ 26.000.000,00.

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso Nº 2659, sorteadas na última quinta-feira (23) e o prêmio acumulou. Os números foram: 11 – 36 – 46 – 53 – 55 – 60. Para concorrer ao prêmio da Mega-Sena acumulada, basta apostar nas loterias física da Caixa ou por meio do site https://loterias.caixa.gov.br/.

Loterias da sorte

Além de Aracruz, onde foi registrado o último ganhador do prêmio principal da Mega-Sena, o Espírito Santo também possui loterias da sorte, que fazem ganhadores na quina e na quadra toda semana.

As últimas loterias que fizeram ganhadores no Espírito Santo, com quatro acertos, no último concurso foram:

Mega-Sena acumulada

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a Mega-Sena acumula quando não há acertador em qualquer faixa. O valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação. Não deixe de conferir o seu bilhete de aposta.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.​​​​