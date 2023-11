Capixaba que ganhou R$ 50 milhões na Mega-Sena ainda não resgatou prêmio

O apostador capixaba que faturou sozinho o prêmio de R$ 50 milhões na Mega-Sena ainda não resgatou a bolada. A aposta vencedora do concurso 2658, realizado na última terça-feira (21), foi registrada em Aracruz, no Norte do Espírito Santo.

De acordo com a assessoria de imprensa da Caixa Econômica Federal, três dias após o resultado do sorteio, o apostador ainda não apareceu para buscar o prêmio.

A Caixa informou ainda que o vencedor tem até 90 dias para resgatar o dinheiro, considerando a partir da data do sorteio.

O resgate pode ser feito em qualquer agência da Caixa no país, sem a necessidade de voltar à cidade onde a aposta foi feita. Na ocasião, é preciso apresentar documento original de identidade, CPF e recibo do bilhete premiado. Caso o prazo para resgate se esgote sem a retirada do prêmio, o valor será repassado ao tesouro nacional para aplicação no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior​).

O sorteio aconteceu na noite da última terça-feira (21). O ganhador, que não teve o nome revelado, vai receber R$ 50.248.574,29.

A saber, os números sorteados foram 05 – 13 – 39 – 51 – 58 – 60.

Prêmios de Mega-Sena não resgatados

‘Esquecer’ um prêmio de loteria é mais comum do que parece. Só em 2020, R$ 311,9 milhões em prêmios deixaram de ser resgatados, segundo dados da Caixa Econômica Federal.

O valor esquecido de prêmios da Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Lotomania, Timemania, Dupla Sena, Loteca, Lotogol e Federal no ano passado foi o menor dos últimos 5 anos em termos nominais (sem considerar a inflação). Mesmo assim, os prêmios não resgatados nesse período somam R$ 1,62 bilhão.