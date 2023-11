Mega-Sena acumulou! Oito apostas de Cachoeiro acertam a quadra

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2652 da Mega-Sena, sorteadas neste sábado (4). Com isso, o prêmio acumulado vai a R$ 9 milhões no próximo sorteio que será realizado na terça-feira (7).

Entretanto, a sorte segue no Espírito Santo: uma aposta, feitas em Vila Velha, chegou bem perto e acertou a quina. Ela vai embolsar o valor de R$ 28.805,98. Outras 57, sendo oito somente em Cachoeiro conseguiram marcar quatro dezenas sorteadas no cartão e vão levar para casa, cada uma, o valor de R$ 764,85.

A saber, os números sorteados foram 13 – 23 – 26 – 29 – 45 – 59.

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5. Será que a sorte vai continuar no Espírito Santo?

Como jogar na Mega-Sena?

Na Mega-Sena é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Sendo assim, para apostar o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Em resumo, a aposta simples, com seis números, custa R$ 5 e a mais cara, com 20 números, custa R$ 198 mil.