Mimoso: mulher é flagrada transportando drogas dentro de embalagem de fralda

Uma mulher, de 29 anos, foi flagrada tentando transportar grande quantidade drogas, neste sábado (11), para o município de Mimoso do Sul.

De acordo com a Polícia Militar (PM-ES), ela estava com duas crianças dentro de um ônibus, que fazia a linha São Paulo X Rio de Janeiro X Espírito Santo. As drogas estavam escondidas em uma mochila, dentro de embalagens de fralda.

Ela foi localizada após denúncias anônimas. Uma guarnição se deslocou para o bairro Pratinha, próximo a localidade de Cidade Nova, na rodovia ES-391, onde interceptou o ônibus e identificou a suspeita.

Em depoimento aos policiais, a mulher confessou que estava transportando a droga da cidade de Magé, no Rio de Janeiro, a pedido do companheiro, que estaria à espera dos entorpecentes na rodoviária de Mimoso do Sul.

Diante das informações, a PM deslocou uma equipe para a rodoviária e prendeu o o homem, que assumiu ser o dono das drogas e o responsável pela comercialização das mesmas na cidade.

O homem e a mulher, assim como os materiais apreendidos, foram encaminhados para a 7ª Delegacia em Cachoeiro de Itapemirim. As crianças foram deixadas sob a responsabilidade do Conselho Tutelar.