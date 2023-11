Mimoso: prefeito toma medida para reduzir prejuízo de obras ao comércio

A demora na entrega de obras de requalificação na rua da Estação tem impactado no desenvolvimento do comércio no município de Mimoso do Sul. Além do atraso, os comerciantes também têm se queixado de queda no faturamento por causa das atividades no local.

As informações apontam que as obras na rua já provocaram uma queda de cerca de 60% do movimento nos estabelecimentos comerciais.

“É uma rua que não tem obras deve ter uns 50 anos. A gente está encontrando muita pedra, muitos obstáculos lá, mas vai dar tudo certo. A empresa, inclusive, está trabalhando hoje, como está trabalhando todo dia. Está dentro do cronograma normal a obra lá da Estação”, explicou o prefeito de Mimoso Peter Costa.

A população ainda reclama do ritmo em que a empresa vem executando os serviços. Para tentar agilizar as obras na rua, o chefe do Poder Executivo municipal cobrou o aumento no efetivo de trabalhadores no local.

“Estamos cobrando da empresa para que bote mais gente[…]. Eles nos prometeram que nessa semana entrariam com uma outra frente de serviço para tentar agilizar”, afirmou o prefeito.