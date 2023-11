Ministério Público abre seleção para estágio em Direito em todo o ES

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) abriu inscrições para estágio em Direito, para unidades da instituição em 68 municípios.

A carga horária do estágio de graduação é de quatro horas diárias, totalizando 20 horas semanais, e o valor da bolsa de estágio é de R$ 800,00, além de R$ 100,00 para auxílio-transporte.

Confira a lista completa de municípios

