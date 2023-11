Mobilização de combate à violência contra mulher chama atenção em Alegre

A Prefeitura de Alegre, em parceria com o Núcleo Margaridas, através da Secretaria Executiva de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), chamou a atenção das as pessoas com uma mobilização sobre o combate a violência contra a mulher. A mobilização foi montada no último sábado (25), e ficará expostas durante 16 dias na cidade.

Leia também: Ibatiba: Festa do Tropeiro pode se tornar patrimônio cultural

Criada por ativistas do Instituto de Liderança Global das Mulheres em 1991, a campanha de 16 dias de ativismo acontece todos os anos, e foca na prevenção e eliminação da violência contra mulheres. O CREAS é um importante órgão de atendimento a mulheres vítimas de violência, com intuito mobilizar as pessoas em torno desse tema que impacta a vida de milhões de meninas e mulheres.

Na mobilização, foram colocadas cruzes em diferentes pontos da cidade com frases normalmente ditas por agressores. Além disso, foram colocados bonecos simulando corpos para evidenciar que muitas mulheres foram mortos por conta da violência.

Segundo a Prefeitura, ações como essa jogam luz a um problema que deve ser enfrentado por toda sociedade, uma vez que prevenir e combater a violência contra mulher deve ser feita todos os dias. “Reconhecemos que as imagens e símbolos utilizados em nossa campanha são fortes e provocativos. Elas são projetadas para causar impacto e incitar discussões importantes. Queremos assegurar que nossa intenção não é chocar ou escandalizá-los, mas sim refletir a dura realidade enfrentada por muitas mulheres e meninas”, disse a Prefeitura.

“Portanto, essas representações visuais são um apelo à consciência coletiva, lembrando-nos que a violência contra mulheres não é apenas uma estatística, mas uma questão que afeta vidas reais. Encorajamos a todos que vejam além das imagens, enxergando a urgência em agir e apoiar as vítimas de violência”, reforça.

Fotos: Divulgação/Prefeitura de Alegre