Moradores do distrito de Pacotuba reclamam da falta de limpeza em valão

Os moradores do distrito de Pacotuba, em Cachoeiro de Itapemirim, estão reclamando da falta de limpeza de um valão, localizado na rua Joaquim Bento Fernandes, no bairro Beira Rio. Segundo eles, a responsabilidade da limpeza seria da Prefeitura do município.

“A gente liga para a Prefeitura de Cachoeiro para vir fazer a limpeza e não somos atendidos. O valão está com muito mato. Ratos, baratas e outros bichos estão aparecendo constantemente. Não tem como viver nessa situação”, disse a moradora que preferiu não se identificar.

Ela relata, ainda, que tem mais de dois anos que o valão está sem limpeza e quando chega época de de chuvas, o local acaba enchendo, causando enchentes.

“A população de Pacotuba pede a limpeza do valão urgentemente. Tá aparecendo cobra e mora muita criança na região, colocando-as em risco. Eles só aparecem para fazer a limpeza quando está próximo da Eleição. Pedimos que a equipe compareça ao local para limpar o valão”, completou a moradora.

Por meio de nota, a Secretaria de Manutenção e Serviços da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informa que a solicitação foi incluída no cronograma de trabalhos a serem executados. A previsão é que o serviço seja feito ainda neste mês de novembro.