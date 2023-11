Morre, aos 94 anos, a atriz Lolita Rodrigues

Faleceu na madrugada desse domingo (5), a atriz Lolita Rodrigues, aos 94 anos, em decorrência de complicações por uma pneumonia. Ela estava internada no Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa, onde residia desde 2015.

“La Salerosa” (A Graciosa) como era chamada pelas amigas Hebe Camargo e Nair Bello, Lolita Rodrigues, nome artístico de Sylvia Gonçalves Rodrigues Leite foi uma das mais versáteis artistas brasileiras. Sua carreira se iniciou no rádio, na década de 40, cantando e participando de radionovelas das rádios Tupi e São Paulo. Em 1950, substituiu a amiga Hebe na cerimônia de inauguração da TV brasileira, na extinta TV Tupi, cantando o Hino da Televisão, que, divertidamente, sempre dizia “não ser um primor de música”.

Tendo desempenhado diversas atividades nos primeiros anos do veículo, Lolita dançava, tocava castanholas, fez teleteatros, comandou shows musicais, fez grande sucesso interpretando uma confusa secretária no programa “Simonetti Show” da TV Excelsior. Na mesma estação, Lolita antagonizou a primeira telenovela diária da TV: 2-5499 Ocupado, contracendando com Gloria Menezes e Tarcisio Meira.

Na Tupi, ao lado do marido Ayrton Rodrigues, comandou dois programas de absoluto prestígio e audiência: Almoço com as Estrelas e Clube dos Artistas, onde recebia os mais diversos cantores, atores, humoristas, políticos e apresentadores de televisão, e dava oportunidade aos que estavam em início de carreira.

No SBT, Lolita chegou antes da formação da rede, em 1980, quando ainda era apenas a TVS Rio. A nova versão do Almoço com as Estrelas foi modernizada e atualizada para a época, acompanhando a formação do SBT em 1981, permanecendo na grade até 1983. Lolita também cedeu seu talento à inúmeras novelas nas redes Globo, Tupi e Record. Trabalhos como A Viagem, Uga Uga, Kubanacan, Zorra Total e Viver a Vida, seu último trabalho, quando optou pela aposentadoria. Sua história foi contada na biografia De Carne e Osso, escrita pela jornalista Eliana Castro.

A cerimônia de cremação de Lolita Rodrigues será reservada à família.