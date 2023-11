Motociclista bêbado se envolve em acidente e acaba preso em Cachoeiro

Um motociclista acabou preso, na manhã desta quinta-feira (29), após pilotar embriagado e se envolver em um acidente de trânsito, na Avenida Jones dos Santos Neves, em Cachoeiro de Itapemirim. O acidente aconteceu por volta das 9h.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os militares receberam informações de que havia acontecido um acidente, onde o condutor estava embriagado. Chegando no local, a equipe do Samu prestando os primeiros socorros para o homem que recusava atendimento médico. Ao verificar os documentos pessoais, foi constatado que havia um mandado de prisão.

Leia também: Polícia e EDP flagram furtos de energia elétrica em comércios no ES

Portanto, testemunhas contaram que o suspeito conduzia a moto Honda CG 150 Titan, vermelha, na avenida Jones dos Santos Neves, sentido ao bairro IBC, quando perdeu o controle e caiu no asfalto. Os militares pediram ao suspeito que realizasse o teste do bafômetro, mas o condutor recusou. Contudo, apresentava sinais de embriaguez.

O condutor foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro Marbrasa, com ferimentos na cabeça, braços e pernas, e com escolta policial. O veículo foi removido para o Pátio Credenciado do Detran, por estar com o licenciamento atrasado.