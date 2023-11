Motociclista é socorrido após se envolver em acidente em Soturno

Um motociclista, de 20 anos, ficou ferido após a moto em que estava ser atingida por um caminhão na Rodovia Gumercindo Moura Nunes, no km 9, no distrito de Vargem Grande do Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (22), por volta das 10h.

Leia também: Suspeitos de tráfico de drogas são presos em Jerônimo Monteiro

Segundo a PM, o caminhão seguia no sentido Soturno a Cachoeiro, quando fez uma conversão irregular a esquerda, e bateu na moto que estava trafegando no sentido contrário.

O motorista do caminhão permaneceu no local do acidente e prestou socorro a vítima. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo.

O motociclista foi socorrido com ferimentos pelo Samu para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. O estado de saúde do paciente não foi informado.