Suspeitos de tráfico de drogas são presos em Jerônimo Monteiro

A Polícia Civil (PC), realizou, na última terça-feira (21), uma ação para dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão em uma residência no bairro Santo Antônio, no município de Jerônimo Monteiro. No imóvel, foram presos em flagrante dois homens, de 24 e 27 anos.

De acordo com a PC, o alvo do mandado era a residência do suspeito de 27 anos. No local, os policiais se depararam com o suspeito, de 24 anos, que se apresentou como morador. No entanto, próximo à residência, a equipe localizou o homem de 27 anos. Questionado sobre o local de moradia dele, o suspeito disse estar ficando na casa de uma namorada e de amigos.

Durante a busca na residência, foram apreendidos cinco papelotes maiores de cocaína, totalizando cinco gramas cada um e com etiqueta indicando o preço de R$100,00, 24 munições calibre 38, além de 10 munições calibre 9mm e um aparelho de telefone apreendido com o homem de 27 anos.

Ao ser questionado sobre os materiais, o suspeito de 24 anos disse que pertenciam a um terceiro suspeito, que havia deixado os itens na casa dele e ido embora antes da chegada da polícia.

Diante disso, foi dada a voz de prisão aos dois homens. Ambos foram conduzidos à Delegacia Regional de Alegre, onde foram autuados em flagrante por porte ilegal de munição de uso restrito e tráfico de drogas, sendo encaminhados ao sistema prisional.

Terceiro suspeito localizado

Continuando a operação, outra equipe de policiais civis localizou o terceiro suspeito na residência dele, no bairro Parada Cristal, encontrando mais drogas, munição e um revólver calibre .32 em sua posse. O suspeito, de 22 anos, também foi conduzido à Delegacia Regional de Alegre, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas qualificado pelo emprego de arma de fogo, sendo encaminhado ao sistema prisional.