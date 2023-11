MPES realiza leilão com veículos, computadores, telefones e ar-condicionado

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) está realizando, até o dia 28 deste mês, o segundo leilão de bens móveis de 2023. Ao todo, são 27 lotes, dos quais sete de veículos automotores em estado de conservado – isto é, em condição de uso.

Além dos veículos, fazem parte do acervo lotes de computadores, impressoras com suprimentos novos, monitores, mesas, cadeiras, telefones e condicionadores de ar.

Os lances serão recebidos até as 14h do último dia e podem ser enviados por meio do site oficial do leiloeiro designado, no endereço www.emleilao.com.br. Na página, é possível encontrar informações detalhadas sobre cada um dos lotes, com descritivos e fotografias dos bens.

Para mais informações, entre em contato diretamente com o leiloeiro oficial, Sr. Ayrton Porto, pelo telefone (27) 98146-1234 ou pelo e-mail [email protected].

Clique aqui para acessar o edital.