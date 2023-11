Mudança: rematrículas na rede municipal devem ser feitas presencialmente

Devido a instabilidades no sistema, identificada nos dois primeiros dias do período de rematrícula na rede municipal de ensino, a Secretaria Municipal de Educação (Seme) de Cachoeiro informa que será suspensa, temporariamente, a página de Internet direcionada para os processos de rematrícula e matrícula de encaminhamento para o ano letivo de 2024, via formulários.

Com isso, os pais ou responsáveis deverão comparecer às escolas para a assinatura dos termos de rematrícula ou matrícula de encaminhamento, seguindo calendário já divulgado: de 29 de novembro a 5 de dezembro, para rematrículas, e 6 de dezembro a 12 de dezembro, para matrículas de encaminhamento.

Para as matrículas novas na rede municipal, a Seme informa que vai divulgar, nos próximos dias, novo cronograma, nos canais oficiais da Prefeitura de Cachoeiro e nas unidades de ensino.