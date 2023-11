Mulher é agredida pelo próprio marido em cidade do Espírito Santo

Durante o policiamento realizado, na madrugada do último sábado (11), policiais militares foram acionados para verificar a informação de que um homem havia agredido fisicamente a companheira, no bairro Itacibá, em Cariacica, no Espírito Santo.

A Polícia Militar (PM), informou que, ainda segundo o chamado, o homem estava quebrando tudo que estava no interior da casa. No local, a equipe se deparou com a vítima na rua, que confirmou as agressões.

Leia também: Homem que matou esposa a facadas no ES é condenado a 40 anos de prisão

Ela acrescentou que o marido chegou em casa bêbado e querendo dinheiro para comprar drogas. Como ela não deu o dinheiro, o homem começou a chutá-la e empurrá-la, dizendo palavras de baixo calão.

Para evitar que algo de pior acontecesse com a mãe, o filho da mulher imobilizou o homem até a chegada da PM. O homem foi conduzido ao Plantão Especializado da Mulher.