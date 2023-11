Homem que matou esposa a facadas no ES é condenado a 40 anos de prisão

Um homem que matou a esposa a facadas em Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi condenado a 40 anos de prisão. A condenação foi obtida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Linhares. Alcimar Domingos foi condenado pelo crime de feminicídio triplamente qualificado (por motivo fútil, uso de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima) contra a companheira dele, Érica de Souza Prates.

No Tribunal do Júri realizado na quarta-feira (08/11), no Fórum de Linhares, o Ministério Público sustentou os fatos descritos da denúncia, com base nas provas existentes nos autos. Dessa forma, além da condenação, foi mantida prisão preventiva do réu e ele cumprirá a pena inicialmente em regime fechado.

A Justiça também atendeu pedido do Ministério Público e determinou que o réu pague R$ 100 mil em favor de cada filho da vítima, a título de dano moral. Érica deixou três filhos, dos quais dois não atingiram a maioridade. Diante disso, o MPES adotou providências para que ambos recebam acompanhamento e assistência, em razão das consequências decorrentes do crime.

O crime que resultou na condenação do réu foi cometido no dia 10 de outubro de 2021, na residência em onde o casal morava, no bairro Planalto, em Linhares. Era aniversário de Érica, quando, em razão de uma discussão, o acusado pegou uma faca e golpeou a vítima por diversas partes do corpo. Antes do crime, o réu conviveu com a vítima por aproximadamente um ano. Nesse período, manteve um comportamento ciumento e possessivo, conforme foi apurado durante o processo.