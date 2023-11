Mulher é presa após agredir policiais militares em Apiacá

Uma mulher foi presa, na noite da última segunda-feira (21), após agredir verbalmente os policiais militares no centro de Apiacá, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar (PM), um homem e uma mulher estavam dentro de um veículo Fiat Uno, de cor verde, que estava com as luzes obrigatórias apagadas. Foi realizado a abordagem e identificado o motorista como sendo conhecido pelos policiais por ter passagens criminais. Os ocupantes foram orientados a descerem, porém, a mulher do suspeito desobedeceu a ordem e começou a agredir os militares com palavras ofensivas.

Diante da desobediência, a mulher recebeu voz de prisão, mas desobedeceu novamente e começou a empurrar os policiais. Foi algemada e colocada na viatura da PM. Os militares realizaram buscas no suspeito e no carro, mas, nada de ilícito foi encontrado.

O suspeito foi liberado no local, porém, a mulher foi encaminhada até a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.