Acidente grave deixa pessoas feridas em Venda Nova do Imigrante

Um grave acidente, interditou a pista na BR 262, na tarde desta segunda-feira (20), em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana no Espírito Santo.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a equipe está no local dando suporte ao resgate das vítimas. A pista está totalmente interditada. No momento do acidente, chovia na região.

As equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros estão no local. Até o momento, não foi informada o número de vítimas e nem a dinâmica do acidente.

