Mulher troca carro com desconhecido e descobre que veículo é roubado

Uma mulher, de 41 anos, caiu em um golpe após trocar o próprio veículo com um homem desconhecido, na noite da última quarta-feira (22), em Mimoso do Sul. A surpresa é que o carro que ela pegou na troca havia sido roubado.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima relatou aos militares que um homem, juntamente com um casal, chegou em seu bar, dizendo que seria morador do município de Castelo, e queria propor a troca de seu veículo, um Fiat Uno vermelho e mais R$ 200,00, no carro dela, um Volkswagen Gol. Por achar a proposta atrativa, a mulher realizou a troca. Após minutos de negociação, o golpista fugiu com o Gol sem destino.

Leia também: Cachoeiro: estudante é apreendido com moto adulterada na porta de escola

A mulher, após suspeitar da troca, pediu um amigo para consultar a documentação do Fiat Uno. Só que é aí que vem a surpresa: O Fiat Uno vermelho que ela pegou na troca, estava com restrição de furto e roubo. Portanto, não satisfeita com a troca, a mulher foi até a delegacia da Polícia Militar para tentar solucionar o problema. Os policiais esteve no local e constataram que o Fiat Uno vermelho, de fato, era roubado.

Diante de toda a situação, o guincho foi acionado e removeu o Fiat Uno vermelho até o Pátio do Detran. A vítima, foi conduzida até a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, e informou que o Volkswagen Gol não estava em seu nome, e que entregou toda a documentação do veículo para os criminosos. A vítima, disse ainda, que em sua casa possui vídeomonitoramento, porém, só poderia ter acesso as imagens no dia seguinte.

Os policiais fizeram buscas para tentar localizar os suspeitos, mas até o momento, ninguém foi preso