Muniz Freire: Agroshow Caparaó Capixaba atrai mais de 10 mil visitantes

A 2ª Agroshow Caparaó Capixaba, realizada de 21 a 26 de novembro, em Muniz Freire (ES), foi um verdadeiro sucesso. Mais de 10 mil pessoas passaram pelo Parque de Exposições Dyrcêo Santos para prestigiar a 1ª Exposição Regional Capixaba do Gir Leiteiro, o Concurso Leiteiro e o leilão da raça, além da Feira da Agricultura Familiar, da praça de alimentação e dos shows musicais. A movimentação financeira total do evento ainda está sendo contabilizada pelos organizadores e deve passar de R$ 2,5 milhões.

A Agroshow foi organizada pelos sindicatos dos Trabalhadores Rurais de Iúna, Irupi e Muniz Freire, com apoio da Prefeitura de Muniz Freire, Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), Governo do Estado, Associação Brasileira dos Criadores de Gir Leiteiro (ABCGIL) e institutos Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf).

Com a presença de 170 animais de criadores do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, o evento conquistou espaço como a terceira exposição consecutiva no ranking da ABCGIL. Um dos destaques foi a Exposição Regional Capixaba, que contou com a participação de renomados criadores, entre eles Marcos Corteletti (Laticínios Fiore), de Santa Teresa (ES).

“Estou maravilhado com o que estou vendo: animais de alto nível e criadores de outros Estados. É uma exposição que veio para ficar no Espírito Santo e nunca mais sair. Estou muito feliz de ver Muniz Freire fazer um evento dessa magnitude. Parabéns ao Veto (Weverton Bastos- ACPGLES) e a todos os organizadores”, disse Corteletti que, dentre os prêmios conquistados, levou os troféus de Campeã Vaca Adulta e Melhor Úbere Adulto com Dossiê FIV do Basa.

Agroshow em Muniz Freire movimenta milhões em negócios

Só o leilão de Gir Leiteiro movimentou mais de R$ 1 milhão, abrindo portas para negócios futuros, segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Iúna e Irupi, Jasseir Fernandes. Ele destacou a importância do apoio da Aderes, do Governo do Estado e do prefeito Dito Silva na realização da Agroshow. “Todos trabalhamos numa sincronia para fazer a Feira acontecer. A Agroshow veio consagrar o que está sendo feito em cada família, em cada lar, em cada comunidade, oportunizando os agricultores familiares para o desenvolvimento acontecer”.

Um momento especial foi o 1º Leilão Gir Leiteiro, em benefício da Casa Lar de Muniz Freire, que arrecadou R$ 45 mil dentre lances e “corrente do bem”. Adriano Bicalho, um dos proprietários da Agronegócios 2B, de Paraopeba (MG), elogiou a qualidade do evento. “Por ser a primeira Exposição Regional Capixaba, foi uma surpresa ter tanto volume e qualidade. Se formos falar em genética, temos aqui os principais animais do Brasil representados”, disse Bicalho. O pecuarista levou três animais para o Concurso Leiteiro, cinco para a pista e o leilão, dentre eles o touro Dominante FIV 2B, que tem sêmen comercializado até na Colômbia e foi Reservado grande campeão da Megaleite.

A diversidade do evento também se estendeu à agricultura familiar, com a entrega de equipamentos, palestras, seminários e a feira, com 43 estandes. O secretário Municipal de Desenvolvimento Agropecuário de Muniz Freire, Renato Bueno, destacou o excelente resultado, especialmente para os produtores locais. “Eles tiveram oportunidade de comercializar seus produtos durante o evento e não imaginavam vender como venderam”.

Oportunidade

Para alguns produtores, foi a oportunidade de expor pela primeira vez. É o caso de Eduardo Trindade Vettorazzi (Sítio Alto Cachoeira), cuja família lançou uma marca de cafés especiais há pouco mais de um ano. “Tenho que agradecer muito o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário, ao prefeito. Extraordinário participar pela primeira vez de uma feira, e no nosso município, e ver essa grandiosidade. Ganhamos muita visibilidade, fizemos muitos contatos e conhecemos muitas pessoas”, disse.

“Oportunidade única de a gente mostrar o café especial para Muniz Freire. A região do Caparaó já está consagrada como uma das melhores regiões produtoras de café especial, e a gente tendo oportunidade de trazer a nossa cafeteria para cá. Tudo muito organizado, a estrutura maravilhosa, oportunidade única”, declarou Tatiana Favoreto, do Delícias do Caparaó (Iúna).

Fotos: AssCom Agroshow