Muniz Freire é finalista do 2º Prêmio Boas Práticas da Amunes

O programa “Caiu na Rede é Tilápia e Mais“, da Prefeitura de Muniz Freire, é um dos finalistas do 2º Prêmio Boas Práticas Senador Gerson Camata. Promovido pela Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), esta edição registrou 78 projetos inscritos no total, que foram analisados pela banca avaliadora com notas de 1 a 10 em cada um dos seguintes critérios: Efetividade dos resultados; Utilização eficiente dos recursos públicos; Replicabilidade; Mecanismos de transparência e controle social; Relevância social; Grau de sustentabilidade; Potencial de inovação e criatividade; Perenidade; Participação dos beneficiários; e Relações institucionais.

