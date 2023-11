Mutirão de serviços de saúde chega ao Otto Marins neste sábado (18)

No próximo sábado (18), a Prefeitura de Cachoeiro levará o projeto “Saúde mais perto de você” ao bairro Otto Marins, disponibilizando diversos serviços para a população local.

Os atendimentos serão concentrados na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro, das 8h às 12h.

Os moradores serão atendidos por demanda espontânea. Serão ofertados os serviços de vacinação; aferição de pressão arterial e glicemia; atendimentos com clínico geral e em saúde bucal; testes rápidos para hepatite B, sífilis e HIV; vacinação antirrábica; palestras e outros.

Também serão realizados atendimentos em especialidades médicas previamente agendados pela equipe da UBS do bairro.

Será a sétima edição do projeto, que já foi realizado nos bairros: Village da Luz, Zumbi, Gilson Carone, Aeroporto e nos distritos de Soturno e Itaoca.

“Será mais um bairro contemplado com esse projeto, que já realizou muitos atendimentos, tanto na sede como no interior de Cachoeiro. Convidamos a população do Otto Marins a estar presente conosco nesta ação, que tem como principal objetivo facilitar o acesso aos serviços de saúde e promover a qualidade de vida da população”, destaca Alex Wingler, secretário municipal de Saúde de Cachoeiro.