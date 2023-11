Prefeitura realiza novo mutirão do CadÚnico neste sábado (18)

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) de Cachoeiro realizará, neste sábado (18), mais um mutirão de atualização do Cadastro Único (CadÚnico).

A ação ocorrerá das 10h às 17h, na Central de Benefícios do município, situada na avenida Nossa Senhora da Consolação, nº 132, bairro Vila Rica (antiga sede da Viação Flecha Branca).

O atendimento acontecerá por ordem de chegada, em que serão distribuídas 200 senhas aos presentes.

Na ocasião, também serão realizados novos cadastros de pessoas que ainda não estejam inseridas no CadÚnico (confira aqui os critérios de inclusão). Além disso, uma assistente social estará no local para tirar dúvidas relacionadas aos programas assistenciais.

Para regularizar sua situação no CadÚnico, a pessoa responsável pelo núcleo familiar deverá estar munida, obrigatoriamente, de documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência em seu nome, além de pelo menos um documento de cada componente da família (CPF, Certidão de Nascimento ou Casamento; Título de Eleitor; Carteira de Trabalho e Carteira de Identidade).

Como conferir a situação do cadastro

O cidadão pode conferir sua situação cadastral no CadÚnico por meio do site do programa (cadunico.dataprev.gov.br) e do aplicativo oficial.

Além disso, em caso de dúvidas, os usuários podem se dirigir ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras) ao qual estão vinculados.

Sobre o CadÚnico

O Cadastro Único para Programas Sociais ou CadÚnico é um instrumento de coleta de dados e informações do Governo Federal que objetiva identificar as famílias de baixa renda existentes no país para fins de inclusão em programas de assistência social e redistribuição de renda.

Em Cachoeiro, o CadÚnico é gerido pela Semdes, responsável pela realização e manutenção dos cadastros das famílias do município.