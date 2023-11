Natal Solidário leva brinquedos para crianças de bairro em Guaçuí

A campanha ‘Natal Solidário’, promovida pela Associação de moradores do bairro Vale do Sol, em Guaçuí, está arrecadando alimentos para realizar a ceia de Natal, além de doação de brinquedos, para serem, distribuídos para as crianças do bairro. O evento será no dia 23 de dezembro, às 18h, na Rua Raul Moreira Gomes.

Flávio Valério, um dos organizadores do evento, disse que a expectativa é grande, pois é a primeira vez que a campanha será realizada no bairro. “Durante cinco anos, eu e um grupo de amigos aqui do bairro, organizamos o dia das crianças, com entregas de brindes e muita diversão. Aliás, pela primeira vez, vamos fazer o Natal Solidário”, explica.

Segundo Flávio, o intuito da realização da campanha é levar diversão para as crianças e o espírito natalino através de alimentos e brinquedos doados. “A nossa ideia é: no dia 23 de dezembro, fazer uma ceia para as crianças do bairro e distribuirmos brinquedos. Tudo somente será possível através da doações de amigos e comércios parceiros”, reforça.

Eventos para arrecadar dinheiro e doações

O ‘Domingueira Solidária’, é um dos eventos que será realizado em prol de arrecadar recursos para a campanha. “Nossa domingueira solidária terá músicos da cidade como atrações: DJ Pitt, DJ feijão, DJ Wallace, DJ peixe do VS, entre outros. Portanto, a entrada no evento é de apenas R$ 5 reais e um brinquedo”, destacou Flávio.

“Além desse, será realizado um futebol entre solteiros e casados, no dia 9 de dezembro, no Estádio Municipal de Guaçuí. Portanto, quem puder participar, a entrada será um brinquedo. Isso tudo é feito com muito amor, pois temos um grupo muito bom e empenhado a ajudar a comunidade”, destaca.