Novembro Azul: atividades para alertar sobre câncer de próstata

A Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro iniciou, nesta segunda-feira (13), a programação para alertar sobre a prevenção ao câncer de próstata. A iniciativa faz parte da campanha Novembro Azul.

A ação começou com um dia dedicado aos cuidados pessoais e contou com a presença do barbeiro Marcelo Victor (@curcia_Barbeiro) que fez cortes de cabelos nos colaboradores.

Também teve um encontro “Café com Saúde”, comandado pelo médico Sérgio Damião. Nesse bate-papo, os funcionários receberam orientações sobre a doença e a importância de manter os exames em dia, já que se diagnosticado precocemente as chances de cura são maiores.

A programação segue também nesta terça-feira (14). Desta vez o Café com Saúde será comandado pelo médico Eric Torres.

Haverá ainda um momento relaxante, com massagens e limpeza de pele. A ação é realizada em parceria com a Multivix.

A programação é uma iniciativa da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio (CIPA) em parceria com o setor de Recursos Humanos da Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro.

De acordo com a presidente da Cipa, Sirlene Motta, o objetivo dessa ação é alertar os funcionários sobre os cuidados com a saúde e ainda mostrar que se cuidar também é coisa de homem.

“É muito importante que os homens deixem o preconceito de lado e procurem ajuda médica. Fazer os exames e detectar doenças ainda em estágios iniciais aumenta as chances de um tratamento bem-sucedido. A prevenção é o melhor remédio também para os homens”, destacou.

Saiba mais:

O câncer é um fator de saúde pública mundial. De acordo com especialistas, o Sistema de Informação sobre Mortalidade e dos Registros de Câncer de Base Populacional estima que, para o triênio 2023-2025, são esperados 704 mil casos novos de câncer no Brasil.

O câncer de próstata é um dos mais incidentes, com 71.730 mil casos novos, correspondendo a um risco estimado de 67,86 casos a cada 100 mil homens.

A sua detecção é feita por meio de exame de toque retal (exame de próstata). Outro exame é a dosagem de antígeno prostático específico (PSA) feita por meio da coleta de sangue para medir os níveis de PSA, uma substância produzida pela próstata.