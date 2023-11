Novembro Azul: casos de câncer de próstata no ES preocupam

A campanha “Novembro Azul” vai muito além do câncer de próstata e amplia a importância do cuidado coma saúde do homem de forma integral.

Nesse caminho, a Secretaria da Saúde do Estado do Espírito Santo (Sesa) reforça a importância de a população masculina capixaba sobre manter uma rotina de cuidados e prevenção de doenças.

“É imprescindível que este mês seja dedicado à saúde do homem de forma integral, para criar uma rotina de cuidados que comece desde cedo, como prática de atividades físicas, adoção de uma alimentação saudável e o acompanhamento regular com exames de rotina e, desta forma, prevenirmos e diagnosticarmos ainda na fase inicial quaisquer doenças”, ressaltou a referência técnica Estadual da Saúde do Homem, da Secretaria da Saúde (Sesa), Lucimar Ventorin Hamsi.

O que causa o câncer de próstata?

No Espírito Santo, as principais causas de internação hospitalar de homens com idade de 20 a 59 anos acontecem por causas externas (acidente de trânsito, homicídios etc.), e por doenças do aparelho digestivo e doenças do aparelho circulatório. Em 2023, de janeiro a agosto, foram 10.404 internações por causas externas; 4.815 internações por doenças do aparelho digestivo; e 3.326 internações por doenças do aparelho circulatório. Os dados preliminares são do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS).

Por fatores culturais, como, por exemplo, o machismo, ou mesmo por falta de informação, muitos homens optam por não conversar sobre a sua saúde. Essa dificuldade em se expor faz com que demorem para realizar exames de rotina, resultando em atraso no diagnóstico de diversas doenças.

“A importância de trabalhar a integralidade requer abordar, principalmente, os cuidados que os homens precisam ter durante toda a vida para seguir saudável e não adoecer, uma vez que estão mais envolvidos nos fatores de risco, como fatores de violências externas, ou de tabagismo, ingestão de álcool, etc.”, pontuou Lucimar Ventorin Hamsi.

Como promover a saúde do homem?

Para promover a saúde do homem, a Sesa realizará, ao longo deste mês, palestras dedicadas aos profissionais da Atenção Primária à Saúde capixaba, que atuam tanto na Secretaria quanto nos municípios. “Conscientizar os profissionais que trabalham diretamente no atendimento à população se faz um ponto essencial para que possamos ter resultados importantes na saúde do homem”, salientou a referência técnica.

Agenda de palestras no “Novembro Azul”

As palestras serão direcionadas aos profissionais da saúde da Sesa e dos municípios, e acontecerão de forma on-line ao longo do mês de novembro:

09/11 – Palestra sobre Política da Saúde do Homem (Ministério da Saúde);

15/11 – Causas Externas (Edleusa Cupertino, referência técnica em Vigilância de Acidentes e Violências da Sesa);

23/11 – Neoplasias (Luiz Fagundes, médico oncologista);

30/11 – Doenças cardiovasculares (Romildo Andrade, médico cardiologista).

O que é a campanha do Novembro Azul?

A iniciativa internacional “Novembro Azul” teve origem na Austrália, no ano de 2003, e foi comemorada no Brasil pela primeira vez em 2008. O movimento tem também como objetivo sensibilizar e conscientizar a população masculina em relação aos cuidados com a saúde e a importância da realização dos exames de prevenção contra o câncer de próstata. O Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata é no dia 17 de novembro.

Embora não seja a principal causa de internação e de óbitos nos homens, o câncer de próstata é, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de maior incidência entre os homens no País.

A estimativa do INCA para 2023 é de 1.740 casos de câncer de próstata no Espírito Santo. Segundo dados do Painel de Oncologia, até a primeira quinzena de outubro de 2023, foram diagnosticados no Estado 581 novos casos do câncer. Em 2022, foram 1.096 novos casos diagnosticados. Em ambos os anos, o câncer de próstata é o segundo principal câncer em homens no Estado, atrás apenas de neoplasias malignas da pele.

Em relação aos óbitos, com os dados ainda preliminares, o câncer de próstata figura como a sétima principal causa em homens no Estado em 2023, com 251 mortes pela doença. Em 2022, foi a nona principal causa, com 327 mortes. Os dados são do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM).

A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. O SUS oferece tratamento em hospitais habilitados em oncologia, incluindo exames clínicos, procedimentos cirúrgicos e tratamentos.