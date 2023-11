Novembro Azul: palestras e atendimentos de saúde continuam em Cachoeiro

As ações da programação do Novembro Azul, em Cachoeiro, prosseguem. Nesta semana, palestras, agendamento de exames e atendimentos de saúde estarão disponíveis nas Unidades de Saúde Cachoeiro.

Na Unidade Básica de Saúde (UBS), do bairro São Luiz Gonzaga, na quinta-feira (16), haverá, a partir das 8h, palestra temática e atendimentos de aferição de pressão arterial e glicemia capilar; sorteio de brindes e café da manhã.

No mesmo dia e no mesmo hoário, na UBS Agostinho Simonato, terá sala de espera: prevenção do câncer de próstata e também aferição de pressão arterial e glicemia capilar.

Também na quinta (16), na Policlínica Municipal – Centro de Saúde – 7h às 15h30, serão disponibilizados agendamentos de exames.

Na sexta-feira (17), haverá ações em quatro UBS. A partir das 8h, no Aeroporto, terá vacinação; aferição da pressão arterial e glicemia capilar; e café da manhã. Em São Vicente, haverá roda de conversa temática e café da manhã compartilhado.

Leia também: Escola Maria Santana terá horário reduzido nesta quinta (16) e sexta-feira (17)

No distrito de Itaoca, às 8h, será realizada uma palestra sobre prevenção do câncer de próstata e no bairro Jardim Itapemirim, também às 8h, haverá sala de espera: Cuidar da saúde também é coisa de homem.

Já no sábado (18), às 7h30, em Pacotuba, também haverá atendimentos de aferição de pressão e glicemia capilar, vacinação e café da manhã e palestra e orientação temáticas.

No próximo dia 25, será realizado um evento na Policlínica Municipal “Bolívar de Abreu”, bairro Santo Antônio, com a disponibilização de diversos serviços de saúde e de estética. Além disso, no espaço, ao longo do mês, também serão realizadas ações alusivas ao Novembro Azul.

Confira a programação completa da campanha

UBS São Luiz Gonzaga

Quinta-feira (16) – 8h

Palestra sobre a prevenção do câncer de próstata

Aferição de pressão arterial e glicemia capilar; sorteio de brindes e café da manhã

UBS Agostinho Simonato

Quinta-feira (16) – 8h

Sala de espera: prevenção do câncer de próstata

Aferição de pressão arterial e glicemia capilar

Policlínica Municipal – Centro de Saúde

Quinta-feira (16) – 7h às 15h30

Agendamentos de exames



Policlínica Municipal – Centro de Saúde

Sexta-feira (17) – 13h30 às 15h30

Agendamentos de exames

UBS Aeroporto

Sexta-feira (17) – 8h

Vacinação; aferição da pressão arterial e glicemia capilar; café da manhã

UBS São Vicente

Sexta-feira (17) – 8h

Roda de conversa temática e café da manhã compartilhado

UBS Itaoca

Sexta-feira (17) – 8h

Palestra sobre prevenção do câncer de próstata

UBS Jardim Itapemirim

Sexta-feira (17) – 8h

Sala de espera: Cuidar da saúde também é coisa de homem

UBS Pacotuba

Sábado (18) – 7h30

Aferição de pressão e glicemia capilar, vacinação e café da manhã

Palestra e orientação temáticas

UBS Córrego dos Monos

Segunda-feira (20) – 8h

Sala espera: Conscientização sobre prevenção do câncer próstata

Paulo Pereira Gomes

Segunda-feira (20) – 8h

Palestra: Conscientização sobre prevenção do câncer próstata

UBS Valão

Terça-feira (21) – 8h

Palestra sobre prevenção do câncer de próstata

UBS BNH de Baixo

Terça-feira (21) – 7h30

Palestras temáticas

Aferição de pressão e glicemia capilar, vacinação e café da manhã

UBS Paraíso

Quarta-feira (22) – 8h

Sala de espera: promoção e prevenção da saúde do homem

UBS Otto Marins

Quarta-feira (22) – 8h

Sala de espera e consulta com enfermagem

UBS Aquidaban

Quarta-feira (22) – 8h

Sala de espera e café da manhã

UBS Alto União

Quarta-feira (22) – 8h

Palestra temática e café da manhã

UBS São Luiz Gonzaga

Quinta-feira (23) – 8h

Palestra sobre a prevenção do câncer de próstata

Aferição de pressão arterial e glicemia, sorteio de brindes e café da manhã

UPA Marbrasa

Sexta-feira (24) – 8h

Palestra temática

UBS Zumbi

Sexta-feira (24) – 8h

Sala de espera e orientações

UBS Coramara

Sexta-feira (24) – 8h

Palestra temática

Aferição da pressão arterial e glicemia capilar e café da manhã

UBS Córrego dos Monos

Sexta-feira (24) – 8h

Palestra temática

Solicitação de exames, aferição de pressão arterial, glicemia capilar e café da manhã

UBS Coutinho

Sexta-feira (24) – 8h

Palestra temática

Café da manhã

UBS Burarama

Sexta-feira (24) – 8h

Palestra temática

Requisição de exames de rotina, testes rápidos, teste de glicemia, aferição de pressão arterial

Café compartilhado

UBS Aquidaban

Sábado (25) – 8h

Roda de conversa temáticas

Aferição de pressão arterial e glicemia capilar, café da manhã, sorteio de brindes

UBS Jardim Itapemirim

Sábado (25) – 8h

Palestra: Saúde do homem, prevenção é o caminho

Consultas médicas e com enfermeiros

Testes rápidos, aferição de pressão e glicemia capilar

UBS Paraíso

Segunda-feira (27) – 8h

Consulta de enfermagem

Aferição de pressão arterial e orientações

UBS Córrego dos Monos

Segunda-feira (27) – 8h

Sala espera: Conscientização sobre prevenção do câncer próstata

UBS Conduru

Segunda-feira (27) – 8h

Palestra sobre: Prevenção ao Câncer de Próstata

Aferição de pressão e glicemia, vacinação e café da manhã

UBS Parque Laranjeiras

Quinta-feira (30) – 8h

Roda de conversa

Café compartilhado

UBS Valão

Quinta-feira (30) – 8h

Sala de espera e educação em saúde sobre prevenção do câncer de próstata