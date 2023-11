Escola Maria Santana terá horário reduzido nesta quinta (16) e sexta-feira (17)

Devido à fortíssima onda de calor que atinge Cachoeiro nesta semana, a Secretaria Municipal de Educação vai reduzir o horário de funcionamento da escola Dona Maria Santana, no bairro Basileia.

Na quinta (16) e na sexta (17), a escola, que opera em regime integral, funcionará de 7h30 às 12h30. A decisão tem o objetivo de preservar a saúde dos alunos e profissionais da educação.

Em Cachoeiro, as escolas municipais, desde 2017, têm recebido a implantação de ar-condicionado, o que nunca tinha ocorrido antes.

O aparelho já foi instalado em 74 escolas, ao todo – restando oito instituições que também serão beneficiadas.

No caso da escola Dona Maria Santana, a implantação foi paralisada devido à desistência da empresa vencedora da licitação e, por isso, a Seme está providenciando a instalação com recursos próprios.

A Seme esclarece que a decisão é apenas para a escola em questão, pois é a única que trabalha em período integral.

Com essas atípicas temperaturas elevadas, a Prefeitura de Cachoeiro está agilizando os serviços para melhor comodidade de alunos e servidores da referida escola.

