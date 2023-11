Números que assustam! Bombeiros dão dicas de como evitar afogamentos

Com a onda de calor que atinge vários estados brasileiros durante os dias de novembro, as pessoas procuram lugares para se refrescar, como: piscinas, praias, lagos, rios e cachoeiras. No entanto, um dado tem chamado atenção: em 15 dias, somente no Sul do Espírito Santo, foram registrados três casos de afogamentos. O caso que mais chocou a cidade foi do caso de um garoto, de 4 anos, que morreu afogado, no dia 11 de novembro, em um parque aquático, em Cachoeiro de Itapemirim. Mas, como evitar afogamentos?

Portanto, para que casos como esse não aconteçam, o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), dá dicas de como evitar os afogamentos e se refrescar com segurança em períodos mais quentes.

Quais as causas e sintomas do afogamento?

Conforme explica a Capitã Gabriela Andrade, os casos de afogamentos não são fáceis de identificar, pois quem está se afogando, afunda e não esboça sons para pedir socorro.

“O afogamento é rápido e silencioso. As pessoas têm a falsa ideia de que quem está se afogando, vai pedir ajuda e ficar gritando. As pessoas que estão se afogando, muitas das vezes, estão com as vias aéreas dentro da água, o que dificulta o socorro”, explica.

Como podemos prevenir o afogamento?

A Capitã alerta, ainda, que os riscos são inúmeros em praias, rios e cachoeiras, pois esses lugares apresentam um risco maior para afogamentos por conta de correntezas.

“Os pais devem buscar locais que contenham guarda-vidas. Buscar orientação de qual local é mais seguro de entrar, pois pode haver lugares que tenham buracos, serem mais fundos, e aí, acabar tendo um risco maior de afogamentos. Em cachoeiras, os riscos normalmente estão relacionados a saltos de locais inapropriados, e traumas relacionados por escorregar de pedras ou locais escorregadios”, alerta.

Quais os cuidados que devemos ter ao ajudar alguém que está se afogando?

“A orientação do Corpo de Bombeiros para pessoas despreparadas, é manter distância e evitar contato físico com quem está se afogando. Quem está se afogando cria pânicos, e no momento de tentar ajudar, ela agarra na primeira coisa que ver pela frente, o que acaba causando o afogamento coletivo. O certo é acionar o guarda-vidas ou ligar para o 193. Enquanto o socorro não chegue, use boias que não seja infláveis, garrafa pet tampada, galhos etc.”, explica.

Como evitar afogamentos de crianças?

“Para crianças e adultos, água no umbigo, sinal de perigo. Ou seja, ficar em alerta para que os afogamentos não aconteçam. Para as crianças, quer segurança, um braço de distância. Os pais devem ficar em alerta nas crianças. Esquecer o celular quando estiver em praias, cachoeiras e rios”. Alerta a Capitã.

Boias infláveis são seguras para evitar afogamento?

“As boias infláveis não são seguras. Se forem furadas, perdem a flutuabilidade. Se as crianças estiverem com protetor solar no corpo, a boia escorrega. Não aconselho nenhum tipo de boia, pois os pais podem achar que a criança esteja segura, e assim, acontecer a fatalidade”, explica.