Nutricionista aponta riscos de consumir ovo frito no calor do sol

O vídeo de ambulante de Cachoeiro de Itapemirim viralizou nesta terça-feira (14), depois que ele fritou um ovo em uma calçada com o calor do sol. No entanto, a nutricionista Rafaela Donadeli aponta os riscos de consumir ovo frito.

A temperatura no município atingiu os 40ºC nesta terça-feira, e a sensação térmica chegou aos 44ºC. Segundo a nutricionista, o ovo precisa atingir uma determinada temperatura para ter o cozimento adequado.

“O ovo, para ser completamente frito, tem que atingir uma temperatura de 60 a 70ºC, associado com o tempo de cozimento adequado. Esse ovo pode ser, provavelmente, semifrito e não atingir o tempo de cozimento suficiente para conseguir estar seguro para consumo”, comenta.

Tem salmonela em ovo frito?

A nutricionista explica ainda que “o ovo quando tem a gema cru ou 100% cozida, que é a mesma coisa, pode trazer a contaminação por salmonela. A Organização Mundial da Saúde (OMS), não indica comer ovos que não estejam com a gema 100% cozida”, pontua.

Além disso, Rafaela reforça que “estudos mostram que quando o ovo não é 100% cozido, consumimos 50% dos ingredientes. Cozido ou bem frito conseguimos consumir bem os nutrientes”.

Para a nutricionista, consumir o ovo frito com o calor do sol não é seguro. “Não é seguro pelo risco de contaminação com salmonela e ao mesmo tempo, por não conseguir absorver todos os nutrientes”, disse.

“Lembrando que, mesmo sem atingir a temperatura de 60ºC, o asfalto, por exemplo, absorve mais raios solares, por sua cor. Então, consegue o asfalto aquecer mais e provavelmente é mais fácil de conseguir essa temperatura alta para poder fritar um ovo”, completa Rafaela.