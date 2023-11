Obras em Cachoeiro: secretária revela dificuldades e desafios

Nesta quarta-feira (29), a retirada de um caminhão que estava sendo usado a serviço da Prefeitura de Cachoeiro, na Linha Vermelha, trouxe aos holofotes alguns dos desafios e dificuldades encontrados na realização de grandes obras na cidade.

“Alagamentos e enchentes são problemas complexos para serem resolvidos. Por isso, estamos investindo pesado em uma macrodrenagem, para solucionar essas situações que afetam várias regiões de Cachoeiro. Uma obra desse tamanho, no entanto, enfrenta desafios em igual proporção”, explicou a secretária interina de Obras, Lorena Vasques.

Rochas em baixo do solo, queda de muro e canos defasados estão entre os problemas imprevistos, esquecidos debaixo da terra, que terminam atrapalhando o cronograma.

“Aqui na Linha Vermelha, na entrada do bairro Zumbi, nós encontramos uma galeria e um manilhamento totalmente obstruído por concreto, são 45 cm de espessura de concreto. São anos de descaso, que agora estão sendo desenterrados e resolvidos”, ressaltou a secretária.

Durante a extensão da Linha Vermelha também foram encontradas várias rochas de difícil demolição, exigindo um trabalho estratégico de remoção, que demandou trabalho e esforço manual, além do emprego de maquinário.

“A remoção das rochas é um trabalho necessário e imprescindível, a fim de que as galerias possam ser assentadas na inclinação correta. Os assentamentos das galerias seguem por toda extensão da Linha Vermelha. Vale registrar, que todas as redes de água e esgoto foram substituídas por novas”, afirmou Lorena.

A obra da macrodrenagem também conta com a confecção de várias caixas receptoras da água, requalificação de calçadas e concretagem de ruas.

“Cada desafio é uma nova vitória. A cidade avança, a gente persiste. A obra está com 72% concluída. A certeza é que juntos vamos continuar avançando, fazendo o que Cachoeiro precisa, com a qualidade e o cuidado que a cidade merece”, conclui a secretária de Obras.

