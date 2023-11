Prefeitura de Cachoeiro tem data-chave para lançar edital do concurso

O edital do concurso público para a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim deve sair até o fim deste ano de 2023. Quem garante é o prefeito Victor Coelho (PSB), que em entrevista ao AquiPod, o podcast do AQUINOTICIAS.COM, destacou que os trâmites para a publicação já está em fase final.

“Se Deus quiser, vai ser lançado nesse mês ou, no mais tardar, em dezembro agora. Para a gente lançar esse concurso público e ter essa oxigenação dos nossos servidores. Alguns servidores estão se aposentando, a gente precisa fazer essa renovação e abrir espaço para pessoas que querem colaborar com o serviço público de Cachoeiro”, afirmou o chefe do Poder Executivo cachoeirense.

Um dos pontos que vêm sendo estudado pela administração municipal antes de lançar o edital do concurso público para a Prefeitura de Cachoeiro são as condições financeiras do município, uma vez que a contratação de servidores efetivos vai elevar a taxa do índice de responsabilidade fiscal da folha de pagamento, que não pode extrapolado do ponto de vista legal.

“Quando a pessoa é efetiva, ela deixa de receber os 50% do ticket e passa a receber 100%, então aumenta o custeio disso também. Todos esses cálculos estão sendo feitos para a gente lança o edital do concurso público”, ressaltou o prefeito.

O município de Cachoeiro está há mais de 20 anos sem concurso público e possui um quadro de profissionais advindos do contrato temporário elevado, o que reforça ainda mais a necessidade da realização do processo seletivo.

“Quase 50% dos servidores são de designação temporária, são contratos, e a gente precisa também fazer essa transição: deixar os contratos temporários, para efetivar novos servidores”, explicou Victor Coelho.