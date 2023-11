Oliveira se sagra tricampeão sul-americano de esportes de contato

O capixaba Fledis de Oliveira, mais conhecido como “Oliveira”, se sagrou tricampeão sul-americano de esportes de contato nesse fim de semana. Uindson Silva, Genivan Porto e Lucas de Assis também representaram bem o Estado e conquistaram a medalha de ouro em suas respectivas modalidades. A competição foi realizada em São Paulo-SP.

Oliveira e Genivan Porto são contemplados pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

O Espírito Santo foi o destaque do torneio internacional, com aproveitamento máximo nas disputas. Oliveira impressionou ao subir ao topo do pódio duas vezes, uma no jiu-jitsu, na categoria com kimono Pesado Adulto, e na categoria Brazilian Grappling, em que conquistou o tricampeonato.

Genivan Porto e Lucas de Assis levaram o ouro no muaythai e boxe clássico, respectivamente. Já Uindson Silva disputou o boxe e também conquistou a medalha de ouro.

Os atletas capixabas também receberam uma homenagem da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) pelo desempenho no campeonato.

Bolsa Atleta

O programa Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.