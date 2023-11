Onda de calor eleva vendas em até 18,9% nos supermercados do Brasil

A onda de calor histórica que atingiu o Brasil elevou a venda de produtos da ‘cesta de verão’ em até 18,9% na comparação com o mesmo período de 2022 em todo Brasil. Itens como gelo, cerveja, bronzeador, sorvete, isotônico, desodorante, suco pronto, gelatina, açaí, água de coco entre outros foram os itens mais consumidos. Em São Paulo, no final de semana (11 e 12 de novembro) o faturamento do setor registrou aumento de 19,15%. Outro dado interessante da pesquisa realizada pela Scanntech, líder em inteligência de dados, é que no interior do Estado de São Paulo, a procura por esses itens foi maior que na capital paulista, 19,7% contra 17,4%, respectivamente.

Analisando o comportamento do interior de SP contra a região metropolitana encontramos que bebidas alcoólicas são mais presentes na cesta de calor do que na Capital, 44,3% contra 38,7%. Na Grande SP, as guloseimas refrescantes tiveram alta de 11%, contra 7,7% no interior e as bebidas não alcoólicas (39,7% na Região Metropolitana de São Paulo e 36,6% no interior.

Produto Interior de SP Grande SP Inseticidas 6,1% 5,2% Desodorante 7,8% 2,5% Sorvete de massa 19,5% 25,2% Água 6,8% 7,0% Água de Coco 3,0% 2,8% Cerveja 9% 22,6% Refrigerante 17,6% 11,4% Suco pronto 12,5% 8,4%

Para a diretora de marketing Priscila Ariani , o impacto pode ser notado dentro de categorias em que o consumidor comumente busca, mas com mudanças no tipo do produto “Os produtos na ‘cesta de verão’ devem continuar subindo até abril de 2023.”Estudamos o consumo e o fato é que ele é reativo. Sempre que há grandes variações de temperatura, tanto para cima como para baixo, as vendas de diferentes produtos podem ser vistas no ‘boca do caixa’. O consumidor também é movido pela sazonalidade de produtos, e a temperatura e datas comemorativas, como fim de ano e festa junina, impactam o varejo.”