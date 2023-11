Oportunidade: Sedu abre processo seletivo para professores habilitados

A Secretaria da Educação (Sedu) publicou, nesta terça-feira (21), o Edital nº 39/2023, que estabelece normas o processo seletivo de contratação de professores habilitados para atuarem na Educação Básica, em regime de Designação Temporária (DT).

As inscrições serão realizadas, exclusivamente, por meio do site www.selecao.es.gov.br, até as 17h do próximo dia 28 de novembro. O candidato poderá realizar até duas inscrições diferentes, podendo optar por um município, um cargo e um componente curricular em cada inscrição.

O processo seletivo será realizado por meio das seguintes etapas: 1ª – Inscrição; 2ª – Chamada para comprovação das informações declaradas no ato da inscrição e dos documentos pessoais; e 3ª – Formalização do contrato de trabalho.

A remuneração varia entre R$ 3.125,30 e R$ 5.759,16, a depender da qualificação do profissional.

O processo seletivo da Sedu terá validade até o final do ano letivo de 2024, podendo ser prorrogado por até 12 meses, a partir da data de publicação do Edital.

Serviço:

Processo Seletivo para contratação de professores habilitados em regime de Designação Temporária (DT)

Período de inscrição: 22 a 28 de novembro de 2023

Site: www.selecao.es.gov.br

Leia o Edital nº 39/2023, clicando AQUI

Retificação do Edital nº 39/2023 – 1ª

Retificação do Edital nº 39/2023 – 2ª

Dúvidas com relação ao Edital devem ser enviadas para o e-mail [email protected].