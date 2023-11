Ouvidoria: temporariamente atendendo apenas por canais digitais

A Prefeitura de Cachoeiro informa que, devido a instabilidades nas linhas de telefones, a Ouvidoria Geral do Município está prestando atendimento por meio digitais.

Até que os canais telefônicos se normalizem, os atendimentos serão realizados através do WhatsApp (28) 98814-3357, pelo aplicativo de celular Todos Juntos e pelo site www.cachoeiro.es.gov.br/ouvidoriageral. Há também a possibilidade do atendimento presencial de 7h às 17h.

