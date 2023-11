Passaporte: Polícia Federal amplia atendimento no Espírito Santo

A Polícia Federal inaugurou, nesta quarta-feira (29), em Vila Velha, as novas instalações da Delegacia de Imigração, responsável pelo atendimento ao público e emissão de passaportes. Portanto, as novas instalações contam agora com um espaço exclusivo para atendimento aos estrangeiros registrados e residentes no Brasil.

A PF informou que, instalada no Shopping Praia da Costa desde agosto de 2013, esta é a primeira vez que a delegacia passa por uma ampliação em suas instalações, o que vai permitir o melhor atendimento aos clientes da PF que procuram o órgão para fazer seus passaportes.

Atualmente, são emitidos 300 passaportes por dia na delegacia, que teve a sua capacidade ampliada para 400 unidades, gerando um aumento de aproximadamente 30% na produção atual.

Segundo o Superintendente Regional da PF no Espírito Santo, Delegado Eugênio Ricas: “essa era uma ampliação que há tempos vínhamos querendo realizar, mas que dependia da superação de alguns obstáculos orçamentários. Agora, além de podermos produzir cerca de 1/3 a mais de passaportes por dia, aumentamos muito o conforto com que nossos clientes serão atendidos no local, além de reservarmos uma área privativa para o atendimento aos estrangeiros”

O processo de solicitação do passaporte segue inalterado

O cidadão deve entrar no site oficial da PF e fazer o cadastro on-line, preencher seus dados, pagar a taxa e agendar seu atendimento em um dos locais de emissão.

A Delegacia de Imigração em Vila Velha é o local disponível na Grande Vitória para a emissão do documento, que fica pronto em seis dias úteis após o comparecimento na data agendada pelo site.

Atualmente, não há mais espera por uma vaga para agendamento no Espírito Santo, já que o tempo foi reduzido para o próximo dia útil. No ano passado foram emitidos 56.700 passaportes pela Delegacia de Imigração, número que poderá ser ainda maior agora com as instalações ampliadas.

Solicitação de passaporte: https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-passaporte-comum-para-brasileiro