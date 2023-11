PERIGO! Espírito Santo recebe alerta vermelho para onda de calor extremo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho para onda de calor extremos nos próximos dias em todo o Espírito Santo. No fim de semana, o Estado registrou recorde de altas temperaturas.

Com grau de severidade de perigo, o alerta é válido até às 23h59 da próxima sexta-feira (17), e prevê risco à saúde, com temperatura 5ºC acima da média, por período maior do que cinco dias.

Em caso de urgência e emergência, o Instituto orienta que é necessário contatar a Defesa Civil (telefone: 199).