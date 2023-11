Pet Park: cãezinhos ganharão espaços reformados para diversão no ES

Você que tem um cachorrinho e gostaria de um lugar especial para diversão dele, como um Pet Park, pode se animar. A Prefeitura de Vitória, por meio da Central de Serviços, está reformando ambientes voltados só para os pets, e que garantem muita diversão.

A Central de Serviços realiza quatro intervenções de manutenção, reforma e revitalização dos espaços para os cachorros. Simultaneamente, está instalando o “Projeto Pet Park” na Praça Getúlio Vargas, no Centro; Praça Therezinha Grecchi, no Bairro República; Praça do Papa, na Enseada do Suá, e Praça do Cauê, na Praia de Santa Helena.

“Cada Pet Park recebe serviços de drenagem, planificação, pavimentação e calçamento, bem como a instalação de cinco brinquedos para muita diversão: Slalom (zig zag), salto pneu, rampa e túnel. Além disso, o projeto prevê a colocação de um bebedouro pet para manter os amiguinhos sempre bem hidratados, uma grande novidade”, descreve Breno Panetto, gestor do projeto.

A Central de Serviços destaca que todos os pet parks do projeto contam com dois espaços escolhidos de acordo com o porte do animal, para melhor convivência: um para cachorro de grande porte e outro para os de pequeno/médio porte.

Além dos brinquedos e bebedouro, o projeto prevê a instalação de placas informativas, para que os tutores possam ficar atentos aos seus devedores e obrigações, tais como de vacinação e “xô cocô”, alertando sobre o descarte correto dos dejetos dos animais.

Entrega do Pet Park

E tem mais, para o descanso dos tutores, a prefeitura estará instalando bancos com pintura artística em alusão a diversidade de raças e espécies dos bichinhos.

“A Central de Serviços realiza continuamente a manutenção nos espaços da cidade e o Pet Park é um projeto que faz parte deste serviço”, pondera o Secretário Léo Formigão sobre a importância da zeladoria aliada a inovação.

Pet Park

Os novos espaços para os animais são uma iniciativa que visa garantir mais conforto e liberdade para os tutores o Pets que frequentam os locais. Em agosto, foi inaugurado o primeiro novo Pet Park, no Atlântica Parque, em Jardim Camburi.

Nesta nova etapa, as intervenções são ficadas nos espaços em praças públicas. Com início em outubro, a previsão é de 120 dias para a entrega dos quatro novos Pet Parks aqui na capital.