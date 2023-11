PM apreende fuzis, pistolas e prende foragido entre os mais procurados do ES

Na noite desta quarta-feira (29), a Polícia Militar apreendeu armas e prendeu um foragido da justiça que está entre os mais procurados do Espírito Santo. Marcos Vinícios Guimarães da Silva, vulgo “Escavoca”, de 26 anos, é o quinto homem mais procurado do Estado. Segundo a PM, ele é um dos principais gerentes de tráfico de drogas do bairro Da Penha.

A prisão e as apreensões ocorreram durante uma incursão a pé no Bairro da Penha, em Vitória, como parte do estágio do V Curso de Operações Tática Motorizadas (COTAM). O curso é promovido pelo Batalhão de Missões Especiais (BME).

Durante a ação, os militares foram recebidos a tiros pelos criminosos, que revidaram a injusta agressão. Como resultado desse confronto, foram apreendidos dois fuzis calibre 5,56mm, três carregadores de fuzil, três pistolas calibre .9mm, sete carregadores de pistola, 82 munições calibre 5,56mm, 118 munições calibre 9mm e 120 papelotes de haxixe, um indivíduo foi alvejado e imediatamente socorrido ao hospital.

“Esse tipo de ocorrência, cada vez mais frequente, demonstra que não existe lugar do Espírito Santo dominado pelo tráfico de drogas. Existem apenas algumas regiões em que facções criminosas atuam, mas que a Polícia Militar adentra a qualquer hora do dia ou da noite”, afirmou o Comandante da Polícia Militar, Coronel Douglas Caus.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia para a adoção das medidas cabíveis.