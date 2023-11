PM prende dois homens que curtiam festa armados em Itapemirim

Dois homens foram presos pela Polícia Militar (PM) na última sexta-feira (03), em Itapemirim, por porte ilegal de arma. Segundo informações da corporação, militares da Força Tática da 9ª Companhia Independente, receberam uma denúncia anônima de que homens estariam ostentando armas de fogo em uma festa realizada no bairro Campo Acima.

Ao chegarem ao local, as equipes de policiais notaram que dois suspeitos tentaram se afastar, porém, foram prontamente abordados. Após a busca pessoal, os policiais encontraram na cintura de cada um dos suspeitos uma pistola 9mm, municiada.

Os abordados alegaram possuir registros para as armas, mas não estavam portando naquele momento e também não residiam no local em questão. Devido à ausência do porte e a localização das armas em local diferente de suas residências, onde deveriam estar de acordo com a regulamentação, ambos foram conduzidos.

Os suspeitos foram encaminhados juntamente com as armas apreendidas à autoridade de plantão na Delegacia de Itapemirim para as devidas providências legais.