Polícia apreende duas armas de fogo e mais de 460 munições no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Marilândia, apreendeu duas armas de fogo e 466 munições intactas. A apreensão ocorreu na noite dessa quarta-feira (22), na localidade de Patrão-Mor, em Marilândia.

Durante escala ISEO, policiais civis da DP de Marilândia, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão, se deslocaram à residência de um indivíduo de 30 anos. Chegando ao local, foi constatado que o homem não se encontrava na residência, motivo pelo qual as buscas foram realizadas na presença de testemunhas.

Durante as buscas, foi solicitado aos familiares presentes no local que indicassem o quarto utilizado pelo indivíduo. Observou-se que o cômodo se encontrava em completa desordem, com diversas caixas de papelão amontoadas no chão, contendo inúmeros objetos, documentos, roupas, sapatos, entre outros. Aliás, havia um guarda-roupas com vestuário desorganizado, o que dificultou as atividades de busca.

Foram localizados, no decorrer dos trabalhos, armas, munições e acessórios. As armas e munições estavam dispersas em vários pontos do quarto, algumas dentro do guarda-roupas, em gavetas, misturadas a roupas e em caixas e sacolas plásticas, tudo facilmente acessível e sem a devida segurança adequada.

Ao todo, foram apreendidas uma espingarda calibre 12 municiada, uma pistola .40 municiada, 140 munições calibre 9mm, 185 munições calibre 12, 141 munições calibre .40, além de cinco carregadores, dois de calibre 9mm e três de calibre .40.

Entretanto, no decorrer das investigações foi constatado que as armas do suspeito possuíam registro da Polícia Federal. No entanto, ele havia utilizado o armamento para fazer ameaças à ex-namorada. Tal fato motivou a expedição do mandado de busca e apreensão.

Não houve resistência por parte dos moradores, sendo necessário apenas retirar um cachorro de grande porte do interior do imóvel. Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia (DP) de Marilândia para as devidas providências.