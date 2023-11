Cão ajuda operação da PM ter desfecho positivo no Espírito Santo

Na tarde desta quarta-feira (22), a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) recebeu informações de que um indivíduo com mandado de prisão em aberto, estaria se deslocando em um veículo VW/Golf em direção ao bairro Tartaruga. O veículo foi abordado e um homem de 31 aons foi detido e encaminhado à delegacia.

Em outra ação, militares da Força Tática detiveram uma mulher de 18 anos no bairro Kubitschek suspeita de tráfico de drogas. Os policiais receberam informações de que havia drogas escondidas em uma mata no bairro. Durante as buscas, o cão Mike sinalizou em direção a uma casa, e em contato com a proprietária do imóvel foi franqueada a entrada na residência. No imóvel foi localizado uma sacola contendo 109 buchas de maconha, uma porção de crack, uma porção de cocaína, balança de precisão e materiais para embalar entorpecentes.

Os indivíduos detidos e o material apreendido foram encaminhados para a 5ª Delegacia Regional de Guarapari.