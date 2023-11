Polícia apreende motos e máquina de cartões usadas por golpistas no ES

Na tarde desta quarta-feira (29), equipes da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar (PMES) apreenderam uma motocicleta, três máquinas de cartões de crédito, duas baterias extras para as máquinas, além de uma mochila de entregador e uma caixa de bombons, após uma tentativa de golpe.

O caso ocorreu no bairro Jardim da Penha, em Vitória.

O fato foi registrado por volta das 14 horas, quando um cidadão fez contato com uma guarnição da Polícia Militar e informou que estava tentando fazer um flagrante de um suspeito que estaria aplicando golpes em moradores do bairro há alguns dias.

O solicitante explicou que há pouco tempo um indivíduo teria feito contato com sua mãe e dito que ela teria ganhado uma caixa de bombons de uma empresa conhecida de chocolates, e para receber o brinde ela precisava apenas pagar a taxa de entrega quando motoboy chegasse com os chocolates em sua residência.

A mulher teria concordado e feito o que foi solicitado, percebendo somente depois que o suspeito tinha passado um valor de R$ 6.000 em seu cartão de crédito.

O homem ressaltou também que o criminoso oferecia uma máquina para o cliente digitar a senha, mas imediatamente após a senha digitada ele pedia desculpas e dizia que se enganou e que o aparelho para cobrança era outro, então na segunda máquina ele fazia a devida cobrança da taxa de entrega.

No entanto, na máquina anterior ele já teria digitado um valor muito acima do combinado, momento em que ocorria o golpe, já que o cliente não tinha acesso à via emitida na máquina utilizada antes.

Ainda segundo o morador, naquele momento o suspeito tinha feito contato com outra parente sua e estava no endereço dela para fazer a suposta entrega do brinde.

Diante dos fatos, a equipe seguiu até o local, mas o suspeito já tinha se evadido.

Segundo o solicitante, ele próprio tentou deter o suspeito, que, ao perceber que a polícia tinha sido acionada, empreendeu fuga com um comparsa na garupa de outra motocicleta, deixando para trás a moto que ele próprio conduzia, além de uma mochila de motoboy, uma faixa reflexiva, as três máquinas de cartões de crédito, as baterias e a caixa de bombons.

No local, outros moradores se apresentaram como vítimas do golpe. Em contato com a equipe de videomonitoramento do município, os militares identificaram a placa da motocicleta que deu fuga ao suspeito. Buscas foram realizadas nos endereços levantados quando a possível localização dos suspeitos, mas eles não foram encontrados.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Regional de Vitória.