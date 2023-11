Polícia apreende pássaros silvestres ameaçados de extinção no ES

Na última segunda feira (20), a equipe do Comando de Operações Táticas em Mata Atlântica (COTAMA) apreendeu um revólver calibre 22, uma espingarda cartucheira ante carga, 13 munições de calibres 22 e 32 potes de pólvora, chumbo e espoleta, armadilhas e pássaros silvestres em cativeiro.

A ação ocorreu no bairro Jardim Carapina, no município de Serra durante atendimento de denúncia anônima e apreendeu 29 pássaros silvestres que eram mantidos em cativeiro. As espécies apreendidas foram: canário da terra, tico tico, curió, melro, galo da campina, tiziu, pardal, coleiros papa capim, coleiros bigodinho, coleiros do brejo e papagaio verdadeiro. Entre as aves apreendidas havia 04 espécies que estão na lista de ameaçados extinção, como o curió, coleiros do brejo, trinca ferro e o papagaio verdadeiro.

Todo material apreendido foi entregue na delegacia regional da Serra e os pássaros foram entregues ao Centro de tratamento de animais silvestres CETAS/IBAMA localizado em Barcelona