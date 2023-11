Suspeitos armados trocam tiros com policiais em cidade do Espírito Santo

Policiais militares apreenderam pistolas, carregadores e outros materiais no bairro Piranema, Cariacica, na manhã desta terça-feira (21). Um homem de 26 anos foi detido.

Os militares da 16ª Companhia Independente receberam a informação, via Ciodes, de que suspeitos do bairro Industrial, Viana, estavam efetuando disparos de arma de fogo na região. Ao chegar no local, a equipe se deparou com quatro indivíduos entrando em um veículo.

Ao notar a presença policial, os suspeitos atiraram contra os militares, que revidaram a injusta agressão. Foi solicitado apoio, visto que havia alguns indivíduos em uma área de vegetação efetuando disparos na direção dos policiais.

Leia também: Muqui: motos irregulares são apreendidas durante operação Kadron

Com a chegada das outras equipes da 16ª Companhia Independente e 7º Batalhão, iniciou-se uma varredura na região a fim de deter os suspeitos. No interior do veículo foi encontrada uma pistola calibre 9mm e um carregador com capacidade para 16 munições. O armamento estava alimentado e carregado pronto para uso.

Dando continuidade às buscas aos arredores de onde aconteceu a troca de tiros, foi detido um homem de 26 anos. Ele portava uma pistola calibre 9mm e três carregadores com capacidade para 12 munições cada um. Dois carregadores estavam no bolso da calça do suspeito, além de dinheiro, um celular, uma touca ninja e dois rádio comunicadores. O terceiro carregador estava no respectivo armamento. Próximo ao veículo foram encontradas ainda duas cápsulas deflagradas calibre 9mm.

O homem apresentava um ferimento na região lombar provocado por disparos de arma de fogo e foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência sob escolta. Ele foi reconhecido como um dos autores que atentaram contra a vida dos policiais. Já o carro apresentava sinais de adulteração, pois a numeração do chassi nos vidros era diferente da numeração que foi consultado via Sispes.

Todo o material apreendido foi entregue na 4ª Delegacia Regional do município.