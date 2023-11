Polícia Civil prende homem com arma de fogo em Guaçuí

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Guaçuí, prendeu, na noite da última quarta-feira (22), um homem que portava uma arma de fogo sem o devido registro legal. A prisão ocorreu na zona rural do município de Guaçuí.

Os policiais civis, em escala operacional ISEO, se dirigiram a um frigorífico localizado na Rodovia ES-185, que liga a cidade à divisa com o Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de apurar uma denúncia de que o vigia da empresa estaria portando uma arma de fogo sem o devido registro legal na guarita em frente ao estabelecimento.

Ao chegar no local, a equipe da Polícia Civil foi recebida pelo vigia de 26 anos, que permitiu a entrada dos policiais. Durante a revista na guarita, foi descoberta uma arma de fogo de calibre .32, acompanhada por seis munições intactas. O vigia foi conduzido à DP de Guaçuí, onde foi autuado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Posteriormente, ele efetuou o pagamento da fiança e foi liberado para responder em liberdade.