Polícia Civil prende homicida que estava escondido em hotel no ES

Um homem de 28 anos, acusado de ter cometido um homicídio na Serra, foi preso pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), nesta quinta-feira (23) no balneário de Guriri, em São Mateus. A prisão foi realizada por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus e com apoio da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) de São Mateus.

A partir de levantamentos e informações fornecidas pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, os policiais civis da região de São Mateus se deslocaram até um hotel, localizado no lado norte do balneário. A informação era de que o foragido estava hospedado no local.

O indivíduo de 28 anos foi localizado e preso. Em desfavor dele, havia um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado, expedido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra.

O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de São Mateus, onde foi dado cumprimento ao mandado. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.