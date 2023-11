Polícia Federal apreende 1,5 tonelada de cocaína escondida em navio no ES

Uma ação conjunta entre a Polícia Federal (PF) e a Receita Federal do Brasil, no último domingo (05), resultou na apreensão de mais uma de uma tonelada de cocaína. A droga estava escondida em um navio, atracado no Porto de Vitória, e seria enviada para a Europa. (confira o vídeo no final da matéria)

Mais de 50 agentes dos dois órgãos realizaram uma varredura no navio. O objetivo foi confirmar informações de que a embarcação seria usada para transportar drogas do Brasil para a Europa. A operação contou ainda com o apoio de 14 cães farejadores dos grupamentos K9 das duas instituições, além de duas embarcações da PF e da RFB que patrulham o porto.

A ação foi fruto de um monitoramento da embarcação realizado pela Polícia Federal em cooperação policial com outros países, que culminou com apreensões anteriores nos portos de Santos, Tenerife e Hamburgo.

Durante a inspeção as autoridades localizaram dentro do navio 52 fardos de cocaína que estavam prontos para serem arremessados ao mar no porto de destino, que ainda não foi identificado pelos investigadores. Ao todo 1.594 kg de cocaína foram encontrados e apreendidos.

Dentre as diligências realizadas foram colhidas amostras de material genético nos locais onde os fardos estavam acondicionados para futura comparação com material dos suspeitos. Também foram recolhidas amostras das impressões digitais dos tripulantes para confronto com impressões digitais reveladas nas embalagens dos fardos apreendidos.

Equipes de cães farejadores fizeram uma varredura dos 13 andares da embarcação, e drones subaquáticos examinaram as caixas-mar localizadas no casco do navio. Os tripulantes prestaram depoimento e a droga apreendida foi encaminhada sob forte esquema de segurança para pesagem e apreensão na Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo. Ninguém foi preso.